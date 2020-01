(c) REUTERS (ELOISA LOPEZ)

China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und eng mit der globalen Wirtschaft vernetzt. Daher hat das neue Coronavirus starke Auswirkungen auf Fluglinien, Industriebetriebe, die in China Niederlassungen betreiben, und den Tourismus – sowohl in China als auch in Österreich.

Wien. Verlängerte Neujahrsferien, eingeschränkte Verkehrsmittel, geschlossene Fabriken und Büros – das neue Coronavirus hat das öffentliche Leben in China auch abseits der Millionenmetropole Wuhan in den vergangenen Tagen deutlich verändert. Das hat auch Einfluss auf heimische Unternehmen, die mit China geschäftlichen Kontakt haben oder dort Niederlassungen betreiben.