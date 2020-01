Geschichtsstreit: Kreml rügt nun auch Selenskij

Moskau sieht sich von Ukraine „beleidigt“.

Moskau. Weil sich der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, bei einem Besuch in Polen der Kritik am Hitler-Stalin-Pakt („Das führte zum Beginn des Zweiten Weltkriegs und erlaubte es den Nazis, das todbringende Pendel des Holocaust in Gang zu setzen“) angeschlossen hat, erntete er sogleich eine scharfe Rüge aus dem Kreml. Selenskij beleidige das Andenken an jene, die den Faschismus bekämpft hätten, kritisierte Kremlsprecher Dmitrij Peskow, er sitze einer falschen Geschichtsdeutung auf.

Die russische Botschaft in Berlin wiederum behauptete, Polen habe es der Sowjetunion zu verdanken, dass es heute noch als Staat existiere. In Polen sieht man die Befreiung von den Nazis durch die Rote Armee als Auftakt zur kommunistischen Knechtschaft. (DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2020)