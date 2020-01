Gegen Rafael Nadal spielt man keine Rallies

Warum Dominic Thiem ausgerechnet eine Niederlage gegen Rafael Nadal Mut machen sollte. Und worauf es im Viertelfinale der Australian Open gegen den Spanier ankommt.

Seit Dienstag herrscht endgültig Gewissheit: Möchte Dominic Thiem bei den Australian Open erstmals in seiner Karriere ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, muss er zwei der drei erfolgreichsten Spieler der Grand-Slam-Geschichte bezwingen. Am Mittwoch (9.30 Uhr, live ServusTV, Eurosport) stellt sich dem Niederösterreicher im Viertelfinale von Melbourne Rafael Nadal (19 Titel) in den Weg, in einem potenziellen Endspiel am Sonntag würde entweder Roger Federer (20) oder Novak Djoković (16) warten. Sie stehen bereits als Halbfinalisten fest.