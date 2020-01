Die Mission von McEnroe und Navratilova

Das Duo kämpft für die Umbenennung der Margaret Court Arena.

Melbourne. Die Tennislegenden Martina Navratilova und John McEnroe machen sich für die Umbenennung der Margaret Court Arena in Melbourne in Evonne Goolagong Arena stark. Die Australierin Court hält mit 24 Grand-Slam-Siegen den Rekord, steht aber für ihre religiös motivierten Anfeindungen in der Kritik. So bezeichnete Navratilova, selbst offen homosexuell, Courts Äußerungen gegen die gleichgeschlechtliche Ehe oder transsexuelle Kinder als „hasserfüllt und verletzend“. Auch US-Landsmann McEnroe fand deutliche Worte: „Es gibt nur eine Sache, die länger ist als die Liste von Margaret Courts Erfolgen. Und das ist die Liste ihrer beleidigenden und homophoben Statements.“

Evonne Goolagong entstammt dem Aborigine-Stamm der Wiradjuri und gewann in den 1970er-Jahren sieben Grand-Slam-Titel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2020)