So sieht Trumps Friedensplan für Nahost aus

US-Präsident enthüllte seine Vorschläge für die Lösung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern. Er sieht eine Zwei-Staaten-Lösung vor, die Palästinenser sollen Ostjerusalem als Hauptstadt bekommen.

Zehn Monate ist es her, dass Donald Trump, flankiert von Benjamin Netanjahu, Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo, in einer Zeremonie im Weißen Haus ein historisches Dekret unterzeichnete. Es besiegelte die Souveränität Israels über die seit dem Yom-Kippur-Krieg im Jahr 1967 annektierten Golanhöhen. Kurz vor der Parlamentswahl in Israel markierte es ein Wahlkampfgeschenk des US-Präsidenten an seinen engen politischen Freund, den israelischen Premier.

Netanjahu revanchierte sich beim Abstinenzler Trump, „dem lieben Freund Donald“, mit einer Kiste Golan-Wein. Auch am Dienstag sprach Israels Premier, wenige Wochen vor der dritten Knesset-Wahl innerhalb von elf Monaten, bei der Präsentation des Nahost-Friedensplans Trumps von einer einmaligen historischen Chance für den Judenstaat.

Trumps Plan sieht eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel und die Palästinenser vor. Jerusalem soll allerdings die "ungeteilte Hauptstadt" Israels bleiben, die Palästinenser sollen ihre Hauptstadt in Ostjerusalem bekommen.

Es sei ein "langer und schwieriger Prozess" gewesen, den Plan auszuarbeiten, sagte Trump, welcher einen „großer Schritt in Richtung Frieden“ darstelle. Denn Israel erkläre sich in dem Plan erstmals zu konkreten territorialen Kompromissen bereit. Die Palästinenserführung hatte den Plan bereits im Voraus als Verstoß gegen UN-Resolutionen und geltendes Völkerrecht zurückgewiesen. Nahost-Experte Aaron David Miller gibt der Initiative der Trump-Regierung „null Chance“.

Diplomatischer Stillstand

Seit Jahren herrscht diplomatischer Stillstand, der Konflikt ist eingefroren – ebenso sind es die Kontakte Washingtons und Jerusalems zur Palästinenser-Führung in Ramallah. Mit einem Masterplan, den die Palästinenser indes als einseitig ablehnen, wollte Trump einen Durchbruch erzielen. Zu Beginn seiner Amtszeit 2017 hat der Präsident eine Friedenslösung für den Nahen Osten zur außenpolitischen Priorität erklärt. Mit der delikaten Aufgabe betraute er Schwiegersohn Jared Kushner, der allerdings private Verbindungen zu Netanjahu pflegt und damit von Vornherein punziert war.

Netanjahu kalkuliert jetzt mit einem Aufwärtstrend im Wahlkampf und hofft, mit seinem internationalen Renommee in der Heimat neuerlich punkten zu können. Noch in der Nacht auf Mittwoch wollte Netanjahu nach Moskau fliegen, um mit Kreml-Chef Wladimir Putin den vermeintlichen „Jahrhundertdeal“ des US-Präsidenten zu diskutieren. Mit Putin hat sich der israelische Langzeitpremier seit der Intervention Russlands im Syrien-Krieg 2015 sogar noch öfter getroffen als mit Trump.

Benny Gantz ist indessen nach Jerusalem zurückgereist. Der Oppositionsführer des Bündnisses Blau-Weiß war zu einer Stippvisite ins Weiße Haus geflogen, um dem Premier die Bühne nicht allein zu überlassen. Netanjahu zog just am Dienstag mangels einer Mehrheit in der Knesset seinen Antrag auf parlamentarische Immunität zurück. Sie sollte ihm Straffreiheit gewähren in drei Korruptionsaffären, die ihn wohl früher oder später auf die Anklagebank bringen werden. Auch für Trump war die Enthüllung des immer wieder aufgeschobenen Nahost-Plans der Versuch eines Befreiungsschlags im Zuge des Amtsenthebungsverfahrens im Senat. Im Folgenden die Punkte des Plans, aus dem israelischen Medien im Voraus zitiert haben.

Westjordanland

Das Westjordanland ist Herzstück des Palästinenserstaats. Im Gazastreifen hat Israel den Palästinensern durch den Abzug im Jahr 2005 volle Autonomie gewährt. Von der Palästinenserführung fordert der Trump-Plan ein Ende des Terrors in Gaza und die Anerkennung der Existenz Israels – zwei Selbstverständlichkeiten. Westjordanland und Gazastreifen sollen mit einer Passage verbunden werden.

Im weit größeren und strategisch wichtigeren Westjordanland schreibt Trump den Status quo im Wesentlichen fest: Die jüdischen Siedlungen mit rund 400.000 Siedlern bleiben zum überwiegenden Teil erhalten – nur wenige Tausend aus illegalen Außenposten müssten abziehen. Die Palästinenser behalten die Souveränität über den Großteil des Territoriums, das aber weiter beschnitten wird: Das fruchtbare Jordantal an der Grenze zu Jordanien soll Israel zugeschlagen werden. Im Gegenzug soll es zu einem Gebietstausch kommen – beispielsweise könnte ein Stück der Negev-Wüste an die Palästinenser gehen. Überdies bleibt die militärische Kontrolle über das Westjordanland und seine Grenzen in der Hand Israels.

Jerusalem

Der Status der Hauptstadt ist einer der Kernpunkte der Verhandlungen. Beide Seiten reklamieren Jerusalem als Hauptstadt. Der Ostteil Jerusalems – so bisheriger Konsens – soll die Hauptstadt des Palästinenserstaats sein. Jüdische Siedlungen mit rund 200.000 Bewohnern ziehen sich mittlerweile durch das Gebiet Ostjerusalems. Nach dem Trump-Plan soll ein Teil Ostjerusalems in die Souveränität der Palästinenser übergehen. Die Altstadt mit den heiligen Städten bleibt geteilt, Jordanien und die Palästinenser teilen sich die Kontrolle über den Tempelberg.

Flüchtlinge

Für die mehr als fünf Millionen Palästinenser und ihre Nachkommen, die im Krieg von 1948 vertrieben worden sind, sieht der Trump-Plan kein Rückkehrrecht vor. Dies war ohnehin eine eher symbolische Forderung, um Reparationszahlungen geltend zu machen. Sie leben längst in der Diaspora, vor allem in Jordanien und im Libanon.

Schon vor Enthüllung des US-Plans drohten die Palästinenser erneut mit der Aufkündigung des interimistischen Oslo-Abkommens von 1993. Hunderte zogen in Gaza durch die Straßen Für Mittwoch kündigten sie Proteste an – einen „Tag des Zorns“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2020)