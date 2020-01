Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Erstmals weniger Coronavirus-Neuerkrankungen: In China gibt es scheinbar erste Erfolge bei der Eindämmung des neuen Coronavirus. Konkret wurden am Dienstag in Peking 1459 neue Fälle bestätigt, während es am Montag 1700 gewesen waren. Die Zahl der Todesopfer stieg um 26 auf 132.

Durchbruch bei Suche nach Gegenmittel? Australischen Forschern ist es gelungen, das Virus nachzuzüchten. Mehr dazu

Trumps proisraelischer Nahost-Plan: Der US-Präsident enthüllte seine Vorschläge für die Lösung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern. Er sieht eine Zwei-Staaten-Lösung vor, stellt aber gleichzeitig harte Bedingungen an die Palästinenser. Mehr dazu

22 Milliarden Dollar Gewinn in drei Monaten: Apple meldet wieder einmal einen Rekordgewinn. Erstmals seit einem Jahr hat der Konzern wieder mehr iPhones verkauft. Mehr dazu

Flitzer-Skandal in Schladming: Der Norweger Henrik Kristoffersen gewinnt zum vierten Mal das „Nightrace“ in Schladming, Marco Schwarz scheitert im zweiten Lauf, der ÖSV blamiert sich mit dem schlechtesten Resultat seit 1976. Doch alle sprechen über eine Flitzerin, die für einen Skandal sorgte. Mehr dazu