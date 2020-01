Drei Firmen garantieren Merinowolle ohne Tierleid in Österreich

Das extrem qualvolle Mulesing wird nur in Australien betrieben, wo 75 Prozent der weltweit hergestellten Merinowolle für die Bekleidungsindustrie produziert wird.

Skiunterwäsche aus Merinowolle ist eine gute Alternative zu synthetischen Produkten. Jedoch können nur drei von 14 österreichischen Unternehmen ausschließen, dass bei der Gewinnung der Wolle das grausame "Mulesing" angewendet wird. Dabei wird den Schafen ohne Betäubung ein großer Hautstreifen in der Nähe des Schwanzes weggeschnitten, um Parasitenbefall zu verhindern.

Mulesing wird in Australien, von woher 75 Prozent der weltweit hergestellten Merinowolle stammen, praktiziert, berichtete die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich am Mittwoch. Eine speziell gezüchtete, faltenreiche Merinoschafrasse verspricht aufgrund der größeren Hautfläche mehr Ertrag. In den Falten nisten sich aber auch leichter Fliegenmaden als Parasiten ein. Um das zu unterbinden werden den Schafen mit einer Schere ohne Betäubung große Hautstreifen in der Nähe des Schwanzes entfernt. Mulesingfreie Betriebe verwenden Schafe ohne überschüssige Hautfalten.

Der AK-Konsumentenschutz und die Tierschutz-Organisation Vier Pfoten haben bei 14 österreichischen Unternehmen nachgefragt, woher sie ihre Merinowolle beziehen und ob sie garantieren können, dass "Mulesing" nicht zur Anwendung kommt. Das konnten nachweislich nur drei Firmen: Die Sportartikelhersteller Hervis und SCROC sowie das nachhaltige Label Zerum. Diese drei erhielten den "Gold-Champion", weil sie die komplette Rückverfolgbarkeit ihrer Lieferkette sicherstellen konnten und für Kontrollen bis zum tierhaltenden Betrieb sorgten.

Drei weitere Firmen wurden mit "Silber" bewertet. Eines etwa ließ sich den Ausschluss von Mulesing garantieren, forderte allerdings nicht, dass die Lieferkette bis zum tierhaltenden Betrieb zurückverfolgt werden kann. Ein Unternehmen erhielt lediglich Bronze-Status, weil das verwendete Gütesiegel Global Organic Textile Standard (GOTS) Mulesing derzeit noch erlaubt, wenn die Schafe betäubt werden. Das sei aber laut Vier Pfoten sehr schwer zu kontrollieren. GOTS plant ein explizites Mulesing-Verbot bzw. eine entsprechende Weiterentwicklung des empfehlenswerten Nachhaltigkeitsstandards für dieses Jahr.

Fünf der befragten Unternehmen stehen mit ihren Bemühungen, Mulesing zu verhindern, ganz am Anfang, von einem kam keine Rückmeldung und eine österreichische Handelskette stoppte den Einkauf von Merino-Produkten aufgrund der Befragung von AK und Vier Pfoten.

