Richard Lugner bringt Lindsey Vonn zum Opernball

Die 35-jährige ehemalige US-Skirennläuferin ist nicht nur mit Österreich, sondern auch mit Red-Carpet-Events vertraut.

Wer folgt auf "The Body" Elle Macpherson? Baumeister Richard Lugner gab am Mittwoch seinen Stargast für den Wiener Opernball bekannt. Es handelt sich um Lindsey Vonn, die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Sie gewann 82 Weltcuprennen in allen Disziplinen und trat im Februar 2019 bei der Ski-WM in Aare zurück.

Seine Wunschbesucherin - im Allgemeinen sind des "Mörtels" Hauptgäste weiblich - dürfte es ja nicht werden: Bereits im November hatte der 87-Jährige kundgetan, dass es sein "Supergast" nicht auf den Opernball schaffe. Er habe keine Zeit.

Lugner sagte damals zugleich, er arbeite an einem Gast "aus der Gegend wie immer". Dieses Geheimnis wurde nun gelüftet, mit einem "Zweitgast" seien die Verträge bereits unterzeichnet. Neben Elle Macpherson beehrten in den vergangenen Jahren unter anderem Sophia Loren, Pamela Anderson, Paris Hilton und Kim Kardashian den Baumeister, der den Auftritt der Stars auch jedes Jahr zur Werbung für sein Einkaufszentrum, die Lugner City, nützt.

