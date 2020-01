Zwei Neuzugänge für die Wiener Grünen

Judith Pühringer, Geschäftsführerin des Unternehmens-Netzwerks arbeit plus und der Fridays for Future-Aktivist Laurin Pollesböck kandidieren bei der Listen-Wahl am 15. Februar.

Am Mittwoch stellte Parteichef Birgit Hebein zwei Neuzugänge für die Listen-Wahl der Wiener Grünen vor. Die 44-jährige Betriebsrätin und Geschäftsführerin von arbeit plus, Judith Pühringer, die unter anderem langjährig als Mitglied bei der Armutskonferenz tätig war, will man sich im Bereich Soziales verstärken. Der 23-jährige Öko-Aktivist und Chemie-Student Laurin Pollesböck, der sich bei Fridays for Future engagiert und die Jungen Grünen in Linz mitgründete, kandidiert für den Bereich Klimaschutz.

Am 15. Februar wählen die Grünen bei der Landesversammlung im Austria Center ihre Kandidaten für die Wien Wahl im Herbst. Mindestens 20 Plätze der Landesliste sollen gewählt werden. 2300 Parteimitglieder und Unterstützer sind dabei stimmberechtigt. Bewerben konnte sich bis zur Frist am 17. Jänner jeder.

(wal)