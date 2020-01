Bus stürzt nach Kollision in Indien in Brunnenschacht

Der mit mehr als 50 Menschen besetzte Bus schlitterte mit der Front voraus in den Schacht. Mehr als 30 Menschen konnten gerettet werden.

Beim Sturz eines Busses in einen Brunnen sind in Indien 26 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, stieß der Bus im Bezirk Nashik am Dienstagabend zunächst mit einer Motor-Rikscha zusammen und stürzte daraufhin in einen Schacht.

26 Leichen seien geborgen worden, 32 Menschen hätten das Unglück verletzt überlebt, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte. Unter den Toten war demnach auch der Busfahrer.

Die Bergungsarbeiten dauerten die ganze Nacht über an, auch ein Kran kam zum Einsatz. Hunderte Menschen strömten zu der Unglücksstelle.

Indien zählt zu den Ländern mit den meisten Verkehrstoten weltweit. Dort kommen jedes Jahr mehr als 150.000 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Grund sind häufig der schlechte Zustand von Straßen und Fahrzeugen sowie rücksichtsloses Fahren.

(APA/AFP)