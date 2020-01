Queen überholt Kaiser Franz Joseph in der Länge der Amtszeit

Der Habsburger brachte es auf 24.825 Tage im Amt. Weltrekordhalter ist König Ludwig XIV.

Ab 26. Jänner hat Queen Elizabeth II in punkto Zeit auf dem Thron Österreichs Langzeit-Kaiser Franz Joseph I. geschlagen. Der Habsburger brachte es auf 24.825 Tage.

Kaiser Franz Joseph trat am 2. Dezember 1848 die Nachfolge von Ferdinand I. an. Dieser legte die Regierungsgeschäfte zugunsten seines Neffen nieder, weil ihn die revolutionären Erhebungen in jenem Jahr in seiner Position angreifbar gemacht hatten. Historiker attestierten ihm Geistes- bzw. Führungsschwäche. Franz Joseph blieb Kaiser bis zu seinem Tod während des Ersten Weltkriegs am 21. November 1916. Doch die fast 68-jährige Regentschaft hätte schon nach gut vier Jahren aus sein können: Am 18. Februar 1853 entging Franz Joseph nämlich beim Messerattentat des ungarischen Schneidergesellen Janos Libenyi in Wien nur knapp dem Tod.

Die britische Königin Elizabeth II. übernahm ihr Amt unmittelbar nach dem Tod ihres Vaters, König George VI., am 6. Februar 1952. Bei Erreichen der Volljährigkeit an ihrem 21. Geburtstag im April 1947 hatte sie in einer Radiorede gesagt: "Ich erkläre vor Ihnen allen, dass mein gesamtes Leben - ob lang oder kurz - dem Dienst an Ihnen und dem Dienst an unserer großen, imperialen Familie, zu der wir alle gehören, gewidmet sein wird." Heute ist sie das längst dienende lebende Staatsoberhaupt. Auch hat vor ihr noch keine Frau länger regiert.

Weltrekordhalter ist König Ludwig XIV.

Noch zu brechen hat Elizabeth II. den Weltrekord unter den Monarchen, den der französische König Ludwig XIV. aufgestellt hat. Sein Startvorteil war freilich, dass er nicht einmal fünf Jahre alt war, als er am 14. Mai 1643 die Königswürde verliehen bekam. Er behielt sie bis zu seinem Tod wenige Tage vor seinem 77. Geburtstag am 1. September 1715. Ludwig XIV. herrschte damit 72 Jahre und 110 Tage (26.407 Tage).

Die Queen muss sich aber derzeit auch noch dem zweitplatzierten thailändischen König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) und Fürst Johann II. von Liechtenstein geschlagen geben. Bhumibols Amtszeit ging vom 9. Juni 1946 bis zum 13. Oktober 2016 (25.694 Tage), jene Johanns vom 12. November 1858 bis zum 11. Februar 1929 (25.658). Auch ein Maya-Herrscher liegt in der Rangliste noch vor der 93-jährigen Elizabeth: Pascal der Große soll von Juli 615 bis August 683 amtiert haben.

Im eigenen Land hatte Elizabeth II. bereits am 9. September 2015 ihre Vorgängerin und Ur-Ur-Großmutter Victoria (23.226 tage) überboten. Schon im Jahr 2012 hatte Elizabeth als erst zweite britische Monarchin nach Königin Victoria ihr 60-jähriges und damit diamantenes Thronjubiläum gefeiert. Am 6. Februar 2017 feierte sie dann als erster Monarch in der Geschichte Großbritanniens das 65-jährige oder "Saphir-Jubiläum". Bis zu einem möglichen "Platin-Jubiläum" zum 70. Jahrestag ihres Amtsantritts (6. Februar 2022) sind es noch 742 Tage.

