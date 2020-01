Rosenball fällt heuer aus

(c) imago/Future Image (imago stock&people)

Der Ausfall von Sponsoren und erhöhte Preise zählen zu den Gründen. 2021 soll es wieder einen Rosenball geben.

Als queere Parallelveranstaltung zum Opernball mit House- und Discomusik statt Walzer hat sich der Rosenball unter der Leitung von Dragqueen Miss Candy (Holger Thor) etabliert. In diesem Jahr fällt er überraschend aus.

Als Gründe werden zum einen Ausfälle bei den Sponsoren, zum anderen erhöhte Kosten angegeben. So könne man die gewohnte Qualität und auch den Charity-Erlös für den Hauptsponsor, den Verein Haarfee, der Echthaarperücken für krebskranke Kinder herstellt, nicht gewährleisten.

"In diese beiden gesellschaftspolitischen Erfolgsgeschichten – der Rosenball und die Haarfee – wurde von so vielen großartigen, Menschen, Firmen und Künstlern alljährlich sehr viel Zeit, Schweiß und Geld investiert, sodass es nun schade wäre, wenn die gewohnte Qualität und der Erfolg nicht erreicht werden könnten", heißt es in einem Facebook-Statement von Miss Candy.

An dem "Herzensprojekt" Rosenball will man aber weiterhin festhalten. Im nächsten Jahr soll der Rosenball am 11. Februar 2021 wieder über die Bühne gehen.

2019 fiel bereits der Vorhang für den letzten Life Ball. Auch hier wurden Ausfälle von Sponsoren und erhöhte Kosten als Gründe angeführt.

(Red.)