Überblick über den Gewerbeimmobilienmarkt

Die neue EHL City Map Wien 2020 versammelt 126 Büro- und 35 Einzelhandelsobjekte im Großraum Wien. Außer dem Wiener Stadtgebiet wurden auch wichtige Standorte im Umland, wie z. B. die AirportCity Vienna mit dem Neubauprojekt „Office Park 4“, berücksichtigt.

Ergänzt wird die Karte mit Basisinformationen zu Wiener Büroobjekten und mit für Standortentscheidungen relevanten Marktdaten, wie z.B. einer detaillierten Darstellung des Einzelhandels-Branchenmix in Österreichs größter Einkaufsstraße - der Mariahilfer Straße - sowie in den Wiener Nobeleinkaufsstraßen Kärntner Straße, Graben und Kohlmarkt.

„Heuer kommen sehr viele neue Objekte auf den Markt, daher ist es in diesem Jahr besonders hilfreich, sich einfach und rasch einen Überblick über die Entwicklungen an den großen Wiener Bürostandorten verschaffen zu können“, erklärt Stefan Wernhart, Geschäftsführer der EHL Gewerbeimmobilien GmbH. Zu den spannenden Fertigstellungen im heurigen Jahr zählen u.a. das „QBC 1+2“ am Hauptbahnhof sowie „myhive am Wienerberg“ und „myhive Ungargasse“. Die internationale Büromarke „myhive“ setzt auf innovative Office-Konzepte mit umfassendem Servicangebot für Mitarbeiter. Die City Map solle vor allem internationalen Geschäftspartnern dienen, die noch keine detaillierten Kenntnisse der Stadt Wien und der diversen Bürocluster haben.

Die „EHL City Map Wien 2020“ kann kostenlos per Mail unter office@ehl.at bestellt werden oder auf www.ehl.at/research/ heruntergeladen werden.