Dritte Schule in Tirol wegen Grippe geschlossen

Bis Montag bleibt die Volksschule Pillberg geschlossen. Eine Expertin rät erneut, sich noch impfen zu lassen.

In Tirol hat eine dritte Volksschule wegen Grippe geschlossen werden müssen. In der Volksschule Pillberg (Bezirk Schwaz) wird ab Donnerstag bis einschließlich Montag kein Unterricht stattfinden, teilte das Land am Mittwoch mit. 13 der insgesamt 28 Schüler waren an Influenza erkrankt. Am Dienstag mussten bereits die Volksschulen Vomperbach und Schönberg wegen Grippe schließen.

Aufgrund der nun bereits dritten Schulschließung innerhalb von zwei Tagen verwies die Impfexpertin der Landessanitätsdirektion Anita Luckner-Hornischer einmal mehr auf die Möglichkeit einer Schutzimpfung. "Für den bestmöglichen Schutz vor Influenza sollte auch jetzt noch eine Grippe-Impfung in Anspruch genommen werden. Die derzeit grassierende Grippewelle kann sich vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen schnell verbreiten, wie sich aktuell am Beispiel der Volksschulen Vomperbach, Schönberg und Pillberg zeigt", erklärte Luckner-Hornischer.

Tausende Neuerkrankungen

Bei der Influenza zeigt die Kurve derzeit weiterhin nach oben: Vergangene Woche dürften in Österreich nach Schätzungen pro 100.000 Einwohner knapp 1100 Neuerkrankungen (Influenza und grippale Infekte) dazugekommen sein. Die Entwicklung ist bisher ganz ähnlich jener in den vergangenen Jahren, wie das Diagnostische Influenza Netzwerk Österreich (DINÖ) am Dienstag mitteilte.

Kleine Kinder gehören neben älteren Erwachsenen ab etwa 65 Jahren zu den klassischen Risikogruppen, heißt es beim DINÖ. Bei letzteren sind oft Personen mit chronischen Leiden anfällig, also etwa COPD, Diabetes, koronarer Herzkrankheit bzw. Herzinsuffizienz.

Doch die "echte Grippe" kann auch bei anderen Personengruppen zu schweren Verläufen führen, beispielsweise bei sehr stark adipösen Menschen (BMI über 40), aber auch bei (an sich gesunde) Schwangeren. Mitverursachend könnte dabei eine mit der Schwangerschaft einhergehende Schwächung der Immunabwehr sein.

Zumindest die Angehörigen aller Risikogruppen sollten gegen Influenza geimpft sein, rät Eva Schaden, Leiterin einer Intensivstation an der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie (MedUni/AKH Wien).

(APA)