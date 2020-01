Warum die Solidarität der arabischen Staaten für Palästina schwindet

Palästinensische Proteste in Bethlehem im vom Israel annektierten Westjordanland am Tag nach der Bekanntgabe von Trumps Nahost-Friedensplan.

Donald Trumps Nahost-Friedensplan spaltet die muslimischen Staaten. Das Engagement für die Palästinenser rückt für manche zu Gunsten eines Anti-Iran-Kurses in den Hintergrund.

Istanbul. Scharfe Kritik aus der Türkei und dem Iran, Unterstützung aus Saudiarabien, Ägypten und anderen Ländern: Die islamische Welt ist in ihren Reaktionen auf den Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump tief gespalten. Obwohl die Palästinenser als direkt Betroffene den Plan strikt ablehnen, zeigten sich die Regierungen der mächtigen Golf-Staaten und ihre Partner am Mittwoch offen für Trumps Vorschläge. Für sie hat der Kampf gegen den regionalen Rivalen Iran höhere Priorität – und deshalb sind ihnen gute Beziehungen zu den USA und die Annäherung an Israel wichtiger als die Zukunft der Palästinenser.