Thiems Up And Down in Down Under

Während sich Dominic Thiem in Australien ein nervenzehrendes Duell mit Rafael Nadal lieferte, ruhte am anderen Ende der Welt die Arbeit - nicht nur zur Mittagspause.

Was musste der berühmteste Lichtenwörther des Landes nicht alles erleiden in Down Under. Die Buschfeuer, die apokalyptischen Bilder, der chronische Husten und Schnupfen. Zur Halbzeit der Australian Open nicht zuletzt das Zerwürfnis mit Ex-Idol Thomas Muster, mit dem nicht gut Kirschen essen ist. Schließlich das epische, nervenzehrende Duell mit der Ballmaschine Rafael Nadal.

Zwei Tie-Breaks, drei Matchbälle, vier Stunden: Am anderen Ende der Welt zog sich Dominic Thiems Viertelfinale vom Vormittag an über die halbe Arbeitszeit. Im Großraumbüro versammelte sich die halbe Belegschaft gebannt vor dem Großbildschirm. Die Arbeit ruhte, nicht nur zur Mittagspause. Auch bei der Regierungsklausur flitzte die Filzkugel hin und her, vermutlich vor den Augen von Ex-Tennislehrer Kurz und Sportminister Kogler. Bei einem Finale müsste das Duo vielleicht über Nacht nach Melbourne düsen.

Bei den Big Points in der australischen Nacht war es back home in Austria mucksmäuschenstill. Ein up and down, jäh unterbrochen von Ahs und Ohs und laienhaften Fragen von Ski- und Fußballfans. Ein Vorgeschmack auf das Semifinale gegen den Deutschrussen Alexander Zverev, das am Freitag über die Schirme flimmern wird – einem „Casual Friday“, der schon jetzt an die Zeiten eines Franz Klammer erinnert, als zuweilen schulfrei war.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2020)