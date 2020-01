Jane Austen für Mäuse

US-Forscher zeigten, wie ein Pheromon namens Darcin das Sexualverhalten von Tieren beeinflusst.

Was „Mr. Big“ in „Sex and the City“ war, das war zwei Jahrhunderte davor der fesche Mr. Darcy in Janes Austens Roman „Pride and Prejudice“: ein bei Frauen höchst begehrter Mann. Nach diesem literarischen Vorbild haben die – in ihrer Nomenklatur notorisch fantasievollen – Biochemiker ein Protein benannt, das als Pheromon wirkt, also der Kommunikation zwischen Individuen dient. Diesfalls zwischen Mäusen: Darcin, das im Urin der Männchen enthalten ist, scheint Weibchen diesen gewogen zu stimmen.

Neurowissenschaftler um Ebru Demir (Columbia University) berichten nun in Nature (29. 1.), wie sie die Funktionsweise dieses Pheromons genauer erforscht haben. Schon 50 Minuten, nachdem die Weibchen es registriert haben, beginnen sie erstens selbst Duftmarken abzusetzen und zweitens zu singen, allerdings im Ultraschallbereich, den wir nicht hören können. Beide Reaktionen sind Zeichen für gesteigertes sexuelles Verlangen. Diese treten aber nicht ein, wenn die Weibchen gerade Junge säugen, in dieser Lebensphase ignorieren sie das Darcin.

Dieses wirkt auf bestimmte Neuronen in der Amygdala, einer Hirnregion, die mit Emotionen befasst ist. In diesen Neuronen wird offenbar die Information über die Wahrnehmung von Darcin erst mit Information über den physiologischen Zustand verknüpft, dann erst wird ein angeborenes Verhalten ausgelöst.

Bei Menschen ist ein solcher Darcin-Mechanismus schon aus einem anatomischen Grund nicht möglich: Er läuft nicht über die „normalen“ Geruchsrezeptoren in der Nase, sondern über ein zweites Geruchsorgan in der Nasenhöhle, das vomeronasale Organ. Dieses ist bei Menschen nur rudimentär vorhanden, es bildet sich schon vor der Geburt zurück. (tk)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2020)