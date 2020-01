ÖVP und Grüne ziehen sich zwei Tage lang zur „ausgiebigen Arbeitsklausur“ zurück. Bei der Steuerreform wollen beide Koalitionspartner ihre Anliegen durchsetzen. Den Grünen werde dabei von der ÖVP genügend Platz gelassen.

Krems. Die Dienstautos blieben diesmal in der Garage. Die türkis-grüne Bundesregierung stieg am Mittwochvormittag lieber in zwei Reisebusse ein. So konnte man – symbolisch wertvoll – ökologischer und gemeinsam zur Klausur nach Krems anreisen.