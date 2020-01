Musik, in der es brennt

Der klangvolle Singverein mit dem wortgewaltigen Joseph Lorenz: Text und Musik im dramatischen Wechselspiel.

Fantastische Ritte, hier durch Nacht und Wind in die Fänge des Erlkönigs, dort schnurstracks in die Flammen, die aus der Mühle hinterm Berg züngeln. Glühende Herzen, in jener Freundesliebe, in die der Tyrann als dritter im Bunde einsteigen will, oder in der vielfachen Trauer um Geliebte, Gefallene. Das alles und noch mehr, gewürzt mit Wahnsinn, Wortwitz und einem Schuss Nonsens: „Feuerreiter“ nannte sich das literarisch-musikalische Programm, mit dem der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde unter Johannes Prinz nun im Goldenen Saal Jubel einheimste.