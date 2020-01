Wie Siegfried auf Zypern in die Falle des Dämons tappt

Stephen Gould feierte sein Wien-Debüt als Otello.

Wenn Stephen Gould in der neuen Wiener „Otello“-Inszenierung Adrian Nobles erscheint, politisch korrekt ohne schwarze Schminke, dann ist es wirklich, als ob ein Wagner-Heros ein Verdi-Gastspiel absolvierte. Dabei hat natürlich just in diesem Werk die Landnahme der Heldentenöre Tradition. Man weiß, Verdi selbst träumte stets von Interpreten mit eminenten lyrischen Qualitäten; aber schon zu seinen Lebzeiten fand sich kaum ein Tenor, der angesichts der Ansprüche an Kraft und Tessitura diesem Ideal nahegekommen wäre. Die Italiener ziehen den Komponisten nicht zuletzt deshalb des Wagnerismus.