Zverev: Ohne Stress durchs Major-Turnier

Australian Open: Thiem-Gegner mit neuer Attitüde.

Melbourne. Als sich die Tennisstars im Angesicht der australischen Buschfeuer gerade gegenseitig mit Spendenankündigungen übertrafen, setzte Alexander Zverev noch eins drauf: Im Falle seines Titelgewinns bei den Australian Open werde er das gesamte Preisgeld von 4,12 Millionen australischen Dollar (2,5 Mio. Euro) spenden. Der Deutsche hatte gerade ein schwaches Jahr hinter sich, war in der Weltrangliste von Platz drei auf sieben zurückgefallen und hatte beim ATP Cup zu Saisonbeginn drei Niederlagen kassiert. Ernst zu nehmen war diese Ansage also nicht.

Eine Woche später sieht das schon ganz anders aus. Der 1,98-Meter-Schlaks aus Hamburg hat seine Doppelfehlerorgien abgestellt, das Vertrauen in die Schläge wiedergefunden und steht nach seinem unspektakulären Sieg über Stan Wawrinka in Melbourne im Halbfinale. Gegner dort am Freitag ist Dominic Thiem.

Dass der 22-Jährige zuvor nie über das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers hinausgekommen war, lag auch daran, dass er dem Erfolgsdruck nicht gewachsen war. Nun, da ob der Formkrise kaum noch Siege erwartet wurden, marschiert er in Melbourne plötzlich durchs Turnier – Tennismatches werden eben im Kopf entschieden. „Ich habe es vielleicht zu sehr gewollt“, blickte Zverev zurück. „Ich habe Dinge zu professionell gemacht. Ich habe mit niemandem geredet. Ich bin nicht mit Freunden ausgegangen. Ich habe das diese Woche etwas verändert. Ich bin relaxter. Ich mache viel mehr Dinge außerhalb des Platzes.“

Trainiert hat Zverev freilich auch, und zwar wie bisher mit seinem Vater. „Es gibt keinen Grund, irgendwas an meinem Team zu ändern“, richtete er Boris Becker aus. Der Herren-Chef des Deutschen Tennis-Bundes hatte ihm einen neuen Coach nahegelegt.

An seiner Preisgeld-Ansage hält Zverev auch nach dem Halbfinaleinzug fest. „Ja, das steht immer noch.“ (joe)

