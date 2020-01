Beethoven, polternd und grell

Julian Rachlin und das Wiener Kammerorchester enttäuschten in der Serie „Symphonie Classique“.

Der Schritt vom Starsolisten zum gleich anerkannten Dirigenten ist schwer. Dafür gibt es viele Beispiele. Nicht zuletzt unter den Geigern, wie Maxim Vengerov oder Nikolaj Szeps-Znaider beweisen, die am Pult bisher nicht im Mindesten so zu überzeugen wussten wie mit ihrem angestammten Instrument. Ob Julian Rachlin ein ähnliches Schicksal widerfährt? Sein Auftritt an der Spitze des Wiener Kammerorchesters im Wiener Konzerthaus in der beliebten Serie „Symphonie Classique“ war ziemlich enttäuschend. Schon beim sonst espritvolle Musikalität ausstrahlenden D-Dur-Divertimento KV 125a suchte er mit unpassender weit ausladender Gestik eine Dramatik aus dessen drei Sätzen zu gewinnen, die dem Gestus dieses sonst mit brillanter Leichtigkeit gebotenen Werks zuwiderläuft. Erst recht polternd, grell, rhythmisch unscharf und mit einer eintönigen Dynamik kam am Ende dieses Abends Beethovens Siebte vom Podium. Zudem mit für die Möglichkeiten des Wiener Kammerorchesters viel zu raschen Tempi, was die Streicher-Bläser-Balance nicht nur einmal gehörig ins Wanken brachte. Überhaupt taten sich die nicht gerade mit differenzierter Klanglichkeit aufwartenden Streicher schwer, sich gegen übertrieben laute Paukenschläge und kräftige Bläserakkorde durchzusetzen. Auf derart äußerlichen Effekt getrimmt, kam – und das nicht nur im zu rasch und wenig präzise musizierten zweiten Satz – der melodische Reiz dieser A-Dur-Symphonie kaum je zur Geltung, erst recht nicht ihre tänzerische Attitüde. Die lyrischen Momente des Beethoven blieben bestenfalls Episode, mussten hinter plakativem Effekt und einer Lautstärke, wie sie manch späterer romantischer Literatur angepasst sein mag, weichen.