Die Hauptdarsteller des Super Bowl

Der Countdown zum NFL-Finale zwischen Kansas City und San Francisco läuft. Wer ist Favorit? Wer der bessere Quarterback? Und was macht Tom Brady? Der Showdown im Überblick.

Miami. Das größte Einzelsport-Spektakel der Welt kann beginnen: Die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs spielen im Super Bowl um den Titel der National Football League (NFL). In der Nacht auf Montag wird im Hard Rock Stadium von Miami nicht nur der Nachfolger der New England Patriots um Quarterback-Superstar Tom Brady gesucht, sondern auch für ein Team eine lange Durststrecke enden. Das Wichtigste zum Super Bowl im Überblick.

1. Kansas oder San Francisco, wer ist im 54. Super Bowl der Favorit?

Experten und Buchmacher erwarten ein enges Spiel. Die offensivstarken Kansas City Chiefs sind der minimale Favorit an den Wettbörsen. Aber auch den 49ers wird dank der besten Verteidigung der Liga der Titel zugetraut. San Francisco gewann bereits fünf Mal die NFL-Meisterschaft, zuletzt allerdings 1995. Für Kansas City liegt der bislang letzte Titel noch länger zurück: 1970 triumphierten sie im vierten Super Bowl, damals noch das Finalduell der AFL und NFL.

2. Quarterbacks und Coaches: Wer sind die Stars beim Showdown?

Alles schaut auf Patrick Mahomes. Der Quarterback der Chiefs ist einer der spektakulärsten Spielmacher der NFL. Bereits im Vorjahr wurde der 24-Jährige nach seiner ersten Saison als Starter zum wertvollsten Spieler der Liga gekürt, er verkörpert einen neuen Typ Quarterback. Auch Kansas Citys Coach Andy Reid steht im Fokus: Mit 221 Siegen liegt der 61-Jährige auf Rang sechs der Trainer-Bestenliste, wartet aber noch auf seinen ersten Ring, den es für den Super-Bowl-Champion gibt.

49ers-Quarterback Jimmy Garoppolo kam in seiner Karriere lang bei den New England Patriots nicht an Tom Brady vorbei, gewann aber als Ersatzmann schon zweimal das NFL-Finale. Die Stimmung, die Nervosität rund um dieses eine wichtige Spiel – all das kennt der 28-Jährige schon.

3. Wie wird heuer das Rahmenprogramm ablaufen?

In der stets mit Spannung erwarteten Halbzeitshow werden die Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira zu sehen sein. Die amerikanische Hymne vor der Partie singt Demi Lovato.

4. Wo ist das Event hierzulande zu sehen?

Das Spiel beginnt in der Nacht auf Montag um 0.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Puls 4 berichtet live, Übertragungsbeginn ist um 22.35 Uhr. Auch der Streamingdienst Dazn zeigt das Finale live.

5. Wie geht es mit Football-Altstar Tom Brady weiter?

Bei den vergangenen drei Super-Bowl-Spielen war Brady mit den Patriots dabei, schied heuer aber in der ersten Play-off-Runde aus. Ob der 42-Jährige seine Karriere bei New England fortsetzt, ist ungewiss. Im März wird er „Free Agent“ und kann zu einem Verein seiner Wahl wechseln. Brady gewann sechsmal den Super Bowl, so oft wie kein anderer Spieler. (DPA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2020)