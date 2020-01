Wie viel Doskozil steckt in Ludwigs Linie?

Die Türkisen wollen den Roten im Gemeinderat am Donnerstag mehrfach einen Offenbarungseid abtrotzen.

Es kann nur als Menetekel eines drohenden Wahlkampfes gewertet werden: Wenn eine Partei (die ÖVP) in einem Antragsreigen mehrfach Bezug auf einen Landeshauptmann einer konkurrierenden Partei (SPÖ) nimmt. So zu erleben am Donnerstag im Wiener Gemeinderat.