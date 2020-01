Steuerexperten greifen nach neuen Trophäen

Beim „Steuerberater des Jahres“ gibt es auch Preisträger, die bereits mehrere Trophäen ihr Eigen nennen. Eine Bestätigung für nachhaltige Höchstleistungen – und eine besondere Freude für die Sieger.

Bereits zum sechsten Mal in Folge suchen „Die Presse“ und die IFA AG, der Spezialist für Immobilieninvestments, Österreichs beste Steuerberaterinnen und Steuerberater. Der Wettbewerb gilt inzwischen als Fixtermin der Branche, der „Abakus“ als begehrte und besonders angesehene Auszeichnung für exzellentes und nachhaltig hohes Beratungsniveau. Sechs Jahre sind in der heutigen schnelllebigen Zeit auch eine Art Historie: In den Jahren seit der Gründung brachte der Wettbewerb auch Mehrfachsieger hervor.

So konnte Karin Fuhrmann, Mitglied des Managementteams von TPA, deren Handbücher zu Immobilienspezialthemen von Vorsorgewohnungen über Mietrecht bis hin zur Immobilienbesteuerung zur Pflichtlektüre für Immobilieninvestoren vom Privatanleger bis zum Fondsmanager zählen, die Trophäe in der Kategorie „Immobilien- und Bauwirtschaft“ nach 2015 und 2017 auch im Vorjahr bei der feierlichen Preisverleihung in den Wiener Sofiensälen entgegennehmen. Die „Abakusse“ stehen in einer Vitrine im Wiener Headquarter des Unternehmens – und dort ist noch Platz für mehr: „TPA hat sicherlich noch Lust auf mehr Awards“, sagt Fuhrmann. „Diese sind für unsere Mitarbeiter eine große Motivation, weil dadurch die hohe Qualität, die TPA erbringt, ausgezeichnet und anerkannt wird. Es ist auch der Pool jener Personen, die ausgezeichnet werden könnten, unglaublich groß, sodass auch für kommende Jahre gute Aussichten bestehen.“

Fuhrmann betont, dass ein Abakus keine Würdigung für eine Einzelleistung ist – sondern eine Auszeichnung eines Teams, das bei steuerlichen Themen immer auf dem neuesten Stand ist, um Klienten beste Beratung zu bieten. Denn höchstes Beratungsniveau ist die Folge harter Arbeit – und die Ansprüche werden nicht weniger, sondern täglich mehr, wie Fuhrmann sagt. „Die größten Herausforderungen sind heute, einerseits die jeweils besten Talente für TPA gewinnen zu können und andererseits die zusätzlichen Normierungen und Vorgaben zu berücksichtigen, die der Gesetzgeber vorsieht, wie zum Beispiel die internationalen Meldepflichten. Weiters ist es unsere Aufgabe, die laufende Dienstleistung an die neuen digitalen Herausforderungen anzupassen, um für die Kunden stets attraktive Angebote schnüren zu können.“

Nominierungen entscheiden

Bei der feierlichen Verleihung in den Wiener Sofiensälen im Mai werden die Top-Steuerexperten Österreichs auf die Bühne gebeten. Der Weg von der Nominierung bis zum Sieg hat sich dabei seit der ersten Austragung des Wettbewerbs nicht verändert: Zunächst gilt es, die Kunden zu überzeugen und möglichst viele Nominierungen einzusammeln. Denn während in den Fachkategorien eine hochkarätige Fachjury die Wahl aus den fünf meistgenannten Namen trifft, entscheidet in der Kategorie „Allrounder regional“ ausschließlich die Anzahl der Stimmen über den Sieg. „Solche Auszeichnungen spiegeln die Zufriedenheit und das Vertrauen unserer Kunden wider und bestätigen einmal mehr, dass unsere Beratung von vielen geschätzt wird“, meint daher Hans Zöchling, Partner KPMG und seinerseits stolzer mehrfacher „Abakus“-Besitzer.

Ob die bisherigen Mehrfachsieger beim „Steuerberater des Jahres“ auch heuer einen Abakus bekommen werden, liegt daher in erster Linie an ihren Klienten. Nominiert werden kann ab sofort bis 31. März über ein einfaches Onlineformular in insgesamt sieben Fachkategorien (Freie Berufe, Immobilien- und Bauwirtschaft, Kleine und mittlere Unternehmen, Österreichische börsennotierte Unternehmen, Private Clients, Umgründungen sowie Internationales Steuerrecht) sowie in der Kategorie „Allrounder regional“ je Bundesland. Wie bisher können neben dem „Allrounder regional“ in jeder Fachkategorie bis zu drei Fachexperten oder Kanzleien genannt werden. Auch mehrere Mitarbeiter derselben Kanzlei können nominiert werden. Machen auch Sie mit: Die Nominierung nimmt bloß wenige Minuten in Anspruch – ein Sieg aber ist eine besondere Ehre und eine nachhaltige Auszeichnung.

