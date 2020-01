Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

„Nicht das weltbeste Gesundheitssystem.“ Im Gespräch mit der „Presse“ fordert der neue Chef des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, Peter Lehner, fordert erhebliche Reformen in Österreichs Gesundheitsbereich. Seine Priorität: die Hausärzte stärken. Mehr dazu. [premium]

Kurzfristige Personalentscheidungen bei Museen. Wenige Stunden vor der Abgabe der Kulturagenden an Ulrike Lunacek (Grüne) hat ÖVP-Ministerin Karoline Edtstadler noch wichtige Personalentscheidungen getroffen. Betroffen war etwa der frühere Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad, der seinen Platz im Kuratorium der Albertina räumen muss. Mehr dazu.

WHO macht sich Sorgen über Coronavirus. Die Weltgesundheitsbehörde berät angesichts der Ausbreitung des neuartigen Virus erneut darüber, ob sie einen weltweiten Gesundheitsnotstand ausrufen soll. Die Zahl der Todesopfer und Infektionen in der Volksrepublik stieg sprunghaft an: 170 Tote und mehr als 7700 Infizierte. Der Möbelkonzern Ikea zieht die Reißleine und schließt alle Filialen in China. Mehr dazu.

„Schwimmende Schutzsysteme“ gegen Flüchtlinge. Das griechische Verteidigungsministerium hat am Mittwoch eine Ausschreibung für die Installation von Absperrmechanismen in der Ägäis veröffentlicht, die im "Notfall" gegen aus der benachbarten Türkei kommende Flüchtlinge eingesetzt werden sollen. Mehr dazu.

Die Sonne so detailliert wie noch nie. Das weltgrößte Solar-Teleskop auf Hawaii hat ein neues Bild der Sonne aufgenommen. Auf dem vom Teleskop "Daniel K. Inouye" aufgenommenen Bild sei die Oberfläche der Sonne so detailliert wie nie zuvor zu sehen, hieß es am Mittwoch von Wissenschaftern an der University of Hawaii. Mehr dazu.

Wien und die Liebe zum Bargeld. Diesem Thema widmet sich Erich Kocina in der Morgenglosse. „Was soll man über eine europäische Hauptstadt denken, in der man die Abscheu vor digitaler Zahlung stolz vor sich herträgt?“, fragt er. Mehr dazu.