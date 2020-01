Marc Veyrat tischt im früheren Restaurant von Gerard Depardieu auf

Der Starkoch klagte erst kürzlich den Guide Michelin, weil ihm ein Stern entzogen wurde.

Der französische Starkoch Marc Veyrat tischt künftig in dem früheren Restaurant des Schauspielers Gerard Depardieu auf. Er wolle das Pariser Feinschmeckerlokal "Fontaine Gaillon" nahe der alten Pariser Oper in ein "gemütliches Bistrot mit vernünftigen Preisen" verwandeln, sagte Veyrat am Mittwoch. So könnten Gäste etwa Jakobsmuscheln an Dattelpüree für 48 Euro speisen.

Eines wolle er jedoch nicht, sagte Veyrat: Sterne. "Der Michelin kommt mir hier nicht hinein", betonte er. Mit dem bekannten Gourmetführer hatte sich der Koch angelegt, nachdem dessen Testesser ihm im vergangenen Jahr den dritten Stern für sein Restaurant "La Maison des Bois" in den französischen Alpen aberkannt hatten. Veyrat zog dagegen vor Gericht - und unterlag.

Depardieu hatte sein Lokal im Juni an den französischen Eventveranstalter Moma verkauft, in dessen Auftrag Veyrat nun kocht. Der Gourmet - bekannt aus Filmen wie "Green Card" oder "Cyrano de Bergerac" - hatte Frankreich bereits 2012 aus steuerlichen Gründen verlassen. Ein Jahr später nahm er die russische Staatsbürgerschaft an, die Präsident Wladimir Putin ihm angeboten hatte.

(APA/AFP)