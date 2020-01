Wiener Polizei gelingt Schlag gegen Opiumhandel

Nach monatelangen Ermittlungen wurde ein 31-Jähriger festgenommen, der den Schmuggel von Opium und Kokain organisiert haben soll.

Ermittlern des Landeskriminalamts Wien ist ein ein Schlag gegen den internationalen Opiumhandel gelungen. Ein 31-jähriger Mann wurde nach einer Hausdurchsuchung festgenommen, sowie Drogen und Bargeld sichergestellt.

Der Festnahme des iranischen Staatsbürgers gingen einer Aussendung zufolge monatelange und intensiven Ermittlung voran. Bereits im September nahmen die Beamten der Suchtgiftgruppe Ermittlungen gegen den 31-Jährigen auf. Dieser hatte mit einem Drogenhändler aus seinem Heimatland via diverser Messenger-Dienste kommuniziert. So organisierte der in Wien lebende aber nicht gemeldete junge Mann den Transport des Opiums nach Österreich. Fernfahrer schmuggelten das Suchtgift in ihren Lkw und übergaben es in Simmering dem Iraner. Die letzte Lieferung soll der Mann am Samstag entgegengenommen haben.

Die Ermittler konnten ihm zumindest drei Transporte mit rund fünf Kilogramm Opium nachweisen. Der 31-Jährige erwarb die Drogen für rund 2000 Euro. Er verkaufte sie dann "mit einer Gewinnspanne des vier bis fünffachen vorwiegend in der iranischen Community in Wien weiter", berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst.



Bei einer Hausdurchsuchung wurden dann in der Wohnung des Verdächtigen Tatverdächtigen rund zwei Kilo ungestrecktes Opium, zwei Gramm Kokain und 6500 Euro in Bar sichergestellt. Geringe Mengen Opium wurden auch bei Durchsuchungen einer Lagerhalle und bei einem Autoabstellplatz gefunden.

LPD Wien





Der Mann wurde anschließend festgenommen. Der 31-Jährige war geständig. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Nun versuchen die Kriminalisten weitere Käufer und eventuelle Beteiligte auszuforschen.

(red./APA)