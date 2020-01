Diözese Linz stoppt Postkarten mit Reformvorschlägen an Papst

Priesterweihe für Frauen und eine demokratische Kirchen-Verfassung: Solche Vorschlägen wollte man den Kurskatalogen des Bildungshauses Schloss Puchberg beilegen. Nun will man ein päpstliches Schreiben abwarten.

Das Bildungshaus Schloss Puchberg, zu 100 Prozent im Eigentum der Diözese Linz, muss eine mutige Aktion vorerst auf Eis legen. Das Bildungshaus wollte seinen Kurszeitungen, die Anfang Februar an Tausende Haushalte in Oberösterreich gehen, eine Postkarte mit Reformvorschlägen an Papst Franziskus beilegen. Auf Weisung der Diözese warte man aber nun das nachsynodale Schreiben des Papstes ab.

"Es gibt diese Karten und sie sollten den Kurszeitungen beigelegt werden", bestätigte Michael Kraml, Pressesprecher der Diözese einen Bericht der "OÖNachrichten" (Donnerstagsausgabe). Auf ihnen werde unter anderem die Erhebung von Frauen und verheirateten Männern (viri probati) in das Priesteramt vorgeschlagen. Da man aber hofft, dass sich Papst Franziskus in seinem nachsynodalen Schreiben zur Amazonien-Synode, das für Februar erwartet wird, zu diesen Punkten äußert, habe sich die Diözese mit dem Bildungshaus darauf geeinigt, dieses Schreiben abzuwarten.

Vielleicht in der nächsten Kurszeitung

Es wäre verwirrend, wenn eine Karte mit Vorschlägen an den Papst ins Haus flattere, die - vielleicht - ohnehin in dem nachsynodalen Schreiben angesprochen würden. Sei das nicht der Fall, könne man die bereits gedruckten Karten unverändert der nächsten Kurszeitung beilegen, so Kraml. Angenommen, einige Punkte würden im päpstlichen Schreiben behandelt, könne man den Text auf den Postkarten ändern - und neue drucken. "Wenn es der Sache dient, nehmen wir das gern in Kauf", sagte Kraml.

Einer der Vorschläge an den Papst "Ich schlage Ihnen vor, Frauen und verheiratete Männer, die Christus ins Priesteramt beruft, auch zu Priestern zu weihen"

"Lieber Papst Franziskus! Sie haben gebeten, mutige Vorschläge für die Erneuerung der Kirche zu machen", beginnt der Text auf diesen Karten laut Zeitung. Weiter heiße es: "Ich schlage Ihnen vor, Frauen und verheiratete Männer, die Christus ins Priesteramt beruft, auch zu Priestern zu weihen" und "der katholischen Kirche eine neue demokratischere Verfassung zu geben, in der die Würde und das Mitbestimmungsrecht der getauften Christinnen und Christen besser zum Ausdruck kommen".

Initiator der Postkarten, die jeder Empfänger mit seinem Namen versehen und an den Papst senden könnte, sei der Leiter des Bildungshauses, Helmut Außerwöger, gewesen, befürwortet habe sie das gesamte fünfköpfige Leitungsteam, dem mit Adi Trawöger auch ein geweihter Priester angehört. Bischof Manfred Scheuer unterstütze die bewährten verheirateten Männer und die Möglichkeit von deren Priesterweihe sowie das Diakonat der Frau ohnehin und habe das auch stets kundgetan, betonte Kraml.

(APA)