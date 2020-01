Die günstigsten Après-Ski-Orte in Österreich

Ein Reiseportal hat zehn beliebte Skigebiete miteinander verglichen und ausgerechnet, wo das Après-Ski-Vergnügen die Geldbörse nicht ganz so belastet.

Skifahren ist „am leiwandsten“, weiß der Österreicher, für viele oft noch „leiwander" ist aber der verdiente Einkehrschwung am Ende des Tages - oder als Belohnung für zwischendurch. Dass das Skifahren zunehmend zum teuren Vergnügen wird, ist vielleicht auch ihm geschuldet. Denn oft wird für das Aprés-Getränk tief in die Tasche gegriffen.

Wie viel ein Skitag inklusive Aprés-Ski-Party kostet, hat das deutsche Online-Reiseportal Home2go für zehn österreichische Skigebiete ausgerechnet. Grundlage dafür: Die Kosten für eine Tageskarte, die Unterkunft, ein Bier und einen Aperol Spritz.

Skigebiet Tagespass Unterkunft Bier Aperol Spritz Gesamt Zillertal 55,50 47,00 3,60 5,10 111,20 Serfaus 54,00 49,00 3,30 5,40 111,70 Mayrhofen 55,50 51,00 4,00 5,50 116,00 Wilder Kaiser 48,00 64,00 3,50 5,20 120,70 Sankt Anton am Arlberg 56,50 59,00 4,70 6,40 126,60 Schladming 51,50 66,00 3,90 5,90 127,30 Saalbach Hinterglemm 56,50 67,00 3,50 4,50 131,50 Sölden 56,00 71,00 3,70 5,90 136,60 Ischgl 56,00 74,00 4,20 4,80 139,00 Kitzbühel 58,00 76,00 5,20 6,20 145,40

Teures Vergnügen

Das teuerste Aprés-Skigebiet in Österreich ist demnach Kitzbühel mit insgesamt 145,40 Euro für Skipass, Unterkunft und Getränke. Hier ist nicht nur die Tageskarte mit 58 Euro am teuersten, auch für das Bier greifen Urlauber am tiefsten in die Tasche, 5,20 Euro kostet es im Durchschnitt.

Dicht auf den Fersen liegt der Winter-Hotspot Ischgl. Der Aperol Spritz für 4,80 Euro und das Bier für 4,20 Euro machen ihn zum zweitteuersten Aprés-Skigebiet.

Den teuersten Aperol Spritz gibt es laut Auswertungen in Sankt Anton am Arlberg für 6,40 Euro. Die Tageskarte kostet 56,50, der ganze Tag mit allem Drum und Dran 126,60 Euro.

Das Zillertal gewinnt

Im Zillertal feiert sich die Hüttengaudi am günstigsten. Mit 111 Euro können sich Urlauber im Vergleich zum Spitzenreiter Kitzbühel mit dem Ersparten sieben Aperol Spritz oder neun Bier mehr leisten.

Im Durchschnitt kostet ein Skitag in Österreich inklusive Einkehrschwung übrigens 127 Euro pro Person, rechnet das Reiseportal vor.

(bsch)