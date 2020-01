Auf den ersten Blick scheint die künstlerische Zusammenstellung der Schau rein geografischen Kriterien zu gehorchen – so unterschiedlich sind die Ansätze, Medien und Methoden.

Auf den ersten Blick scheint die künstlerische Zusammenstellung der Schau „Gemeinsamkeit Pinzgau" im Saalfeldner Kunsthaus Nexus rein geografischen Kriterien zu gehorchen – so unterschiedlich sind die Ansätze, Medien und Methoden. Auf den zweiten Blick kristallisiert sich die Beschäftigung mit der Geschichte, Kunst und Kunstszene der Herkunftsregion als roter Faden heraus. So nimmt etwa Philipp Patkowitsch (Bild) in seinen Grafiken auf Alfred Kubin Bezug, der viel Zeit in Zell am See verbracht hat. Dort lebt auch der Sammler Ferdinand P., den Peter Fritzenwallner zum Ausgangspunkt einer skurrilen Performance nimmt. Prinzgaus/Podgorscheks konzeptuelle Collagen wiede­rum erinnern an die gärtnerische Praxis der Pinzgauer Vorfahren. Die gebürtige Maishofnerin Fiona Crestani widmet dem aus demselben Dorf stammenden Anton Kolig eine Raumskulptur. Weitere Werke von Georg Bernsteiner, Bernd Koller, Bertram Hasenauer, Karin Pliem, Anton Thuswaldner und anderen.

Kunsthaus Nexus: „Gemeinsamkeit Pinzgau“. Am Postplatz 1, 5760 Saalfelden, 8. 2.–4. 4., www.kunsthausnexus.com

("Die Presse - Schaufenster", Print-Ausgabe, 31.01.2020)