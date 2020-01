Wer wahren Luxus in Japan sucht, wird leicht fündig: Ruhe, perfekt geschnittener Fisch, mehr Platz als sonst und vor allem gutes Design. Und damit lassen sich viele Klischees widerlegen. Aber nicht alle.

Manche Dinge mache ich einfach nicht. Seit Kindertagen verkleide ich mich nicht, ich verweigere das Tragen von Hausschuhen und sitze ungern am Boden. Außerdem stelle mich nicht gerne lange an. Ich habe keine Ahnung, was ich in Japan zu suchen habe.