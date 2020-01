Kultur-Posten: ÖVP verweist auf Normalität der eiligen Aktion

Während sich Kanzler Kurz sogar über den nun höheren Frauenanteil freute, meinte Vizekanzler Kogler, er werde sich die Sache noch anschauen.

Harte Kritik an den Last-Minute-Postenbesetzungen im Kulturbereichübte am Donnerstag die Opposition. Nicht nur an Kurzzeit-Kulturministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), die kurz bevor Ulrike Lunacek in dieser Funktion angelobt wurde, noch kurzfristig einige Personalentscheidungen traf. Sondern auch an den Grünen, mit deren "stiller Duldung" die Abberufung passiert seien. SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda sagte, es gebe keine inhaltliche Begründung für die per Mail ausgeschickte Absetzung der drei Kuratoriumsvorsitzenden.

Die Neos erklärten, dass sich die Grünen "am Nasenring durch die Manege" ziehen lassen würden. Und für die FPÖ ist die Abberufung der Kuratoriumsvorsitzenden "Postenschacher in Reinkultur". Es wirke sehr eigenartig, dass diese Entscheidungen nicht dem neuen Kulturminister Werner Kogler oder seiner Staatssekretärin Ulrike Lunacek (beide Grüne) überlassen worden sei.

Die Regierung wiederum betont, dass das Vorgehen normal gewesen sei. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) freute sich auf entsprechende Nachfragen bei der Regierungsklausur sogar, dass nicht nur mehr Männer an der Spitze der Kuratorien stünden.

Kogler will sich die Sache noch ansehen

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wiederum, in dessen Ministerium nunmehr Kunst und Kultur ressortieren, bestätigte, dass seine Partei über die bevorstehenden Personalia informiert worden sei. Er werde sich die ganze Sache in den kommenden Tagen noch anschauen. Vorerst habe er anderes zu tun gehabt, verwies er auf die Regierungsklausur.

Edtstadler betonte wiederum, dass die Expertenregierung keine Postenbesetzungen vorgenommen habe und die Funktionsperioden eben mit Jahresende 2019 ausgelaufen seien. Daher habe sie so schnell wie möglich den Prozess zur Besetzung der Positionen in die Wege geleitet.

Kurz unterstrich in der Pressekonferenz, dass die Grünen informiert gewesen seien. Alles andere wäre unüblich gewesen. Den nicht verlängerten Vorsitzenden wie Christian Konrad richtete der Kanzler seinen Dank aus. Es sei aber etwas normales, wenn auch einmal neue Personen zum Zug kämen.

(APA/red.)