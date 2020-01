Athen will mit "schwimmenden Barrieren" Flüchtlinge stoppen

Die Absperrmechanismen in der Ägäis sollen im "Notfall" installiert werden und eine halbe Million Euro kosten. Heftige Kritik kommt auch von der FPÖ: "Die lachen uns ja aus".

Griechenland will mit Hilfe von "schwimmenden Schutzsystemen" die Überfahrt von Migranten aus der Türkei nach Griechenland erschweren. Vor den Küsten der Inseln sollen knapp drei Kilometer lange, schwimmende Barrieren aus Kunststoff Flüchtende daran hindern, mit ihren Booten überzusetzen. Das griechische Verteidigungsministerium veröffentlichte bereits am Mittwoch eine entsprechende Ausschreibung.

Der Absperrmechanismen in der Ägäis soll im "Notfall" installiert werden. Die Maßnahme ist allerdings umstritten. Selbst Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos zeigte sich nicht sicher, ob der Plan erfolgreich sein kann. Zunächst sei nur ein Versuch geplant, sagte er dem Athener Nachrichtensender Skai am Donnerstag. "Wir wollen sehen, ob das funktioniert und wo und ob es eingesetzt werden kann", so Panagiotopoulos.

Wie ein Beamter des Verteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, wird die Barriere zunächst im Norden der Insel Lesbos errichtet. Sollte sich der "schwimmende Zaun" als wirkungsvoll erweisen, könnte er auf eine Länge von 13 bis 15 Kilometern erweitert werden.

Die Barrieren sollen knapp drei Kilometer lang sein, etwa 50 Zentimeter über dem Wasser herausragen und mit Blinklichtern ausgestattet sein. Die geschätzten Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich laut der Ausschreibung auf eine halbe Million Euro.

Heftige Kritik an umstrittener Seebarriere

Theoretisch dürften gar keine Flüchtlinge illegal auf dem Seeweg von der Türkei nach Griechenland kommen: Die Europäische Union hat mit der Türkei eine Vereinbarung geschlossen, die Ankara verpflichtet, Migranten und ihre Schlepper abzufangen und von Griechenland zudem Migranten ohne Asylanspruch zurückzunehmen. Im vergangenen Jahr stieg allerdings die Zahl jener, die illegal aus der Türkei nach Griechenland kamen, von rund 50.500 auf gut 74.600. Seit Jahresbeginn setzen laut UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) täglich durchschnittlich gut 90 Menschen aus der Türkei zu den griechischen Ägäis-Inseln über.

Die Frage ist, ob schwimmende Sperren daran etwas ändern. "Ich kann nicht genau verstehen, wie diese Barrieren die Migranten daran hindern sollen, nach Griechenland zu kommen", meinte ein Offizier der Küstenwache. Denn wenn die Migranten die Barrieren erreichten, seien sie in griechischen Hoheitsgewässern und müssten gemäß dem Seerecht gerettet und aufgenommen werden.

Der Sprecher des UNHCR in Athen, Boris Cheshirkov, verwies zudem auf die Pflicht Griechenlands, die Menschenrechte zu achten. Griechenland habe das legitime Recht, seine Grenzen so zu kontrollieren, "wie das Land es für richtig hält". "Dabei müssen aber die Menschenrechte geachtet werden. Zahlreiche Migranten, die aus der Türkei nach Griechenland übersetzen, sind nämlich Flüchtlinge."

In Athen wird das geplante Projekt der schwimmenden Barrieren auch als innenpolitisches Manöver angesichts der wachsenden Unzufriedenheit über die Entwicklung der Einwanderung gewertet. Für den konservativen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis bringt der beständige Zustrom von Menschen politische Kosten. Die Einwohner der Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos, wo mittlerweile mehr als 40.000 Migranten in und um die Registrierlager leben, sind aufgebracht. "Wir wollen unsere Inseln und unser Leben zurück", skandierten vergangene Woche Tausende Inselbewohner im Rahmen zahlreicher Demonstrationen. Die Registrierlager auf diesen Inseln sind nur für 7.500 Menschen konzipiert und damit weit überfüllt. Hilfsorganisationen kritisierten die in den Einrichtungen herrschenden Zustände seit langem als "katastrophal" und "unmenschlich".

FPÖ schmimpft: „Das werden bessere Luftmatratzen"

Die Regierung hat seit Regierungsantritt im vergangenen Jahr zahlreiche Maßnahmen angekündigt. Mitsotakis will die Asylverfahren beschleunigen, stellte 1.200 neue Grenzpolizisten an und will "geschlossene Registrier- und Abschiebelager" auf den Ägäis-Inseln bauen. Zudem werden regelmäßig Tausende Geflüchtete mit guten Chancen auf Asyl zum Festland gebracht, um von dort besser umgesiedelt werden zu können. Die Rückschiebungen von Migranten mit negativem Bescheid sollen vorangetrieben werden.

Die FPÖ kritisierte die Maßnahmen scharf. Griechenland habe es "jahrelang nicht geschafft, für rasche Asylverfahren und vor allem für Rückschiebungen in die Türkei zu sorgen", weshalb es auch jetzt unwahrscheinlich sei, dass sich daran viel ändern werde, sagte Harald Vilimsky, FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, in einer Aussendung.

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl äußerte sich ablehnend zu den geplanten Barrieren in der Ägäis. Sie würden weder Migranten noch Schlepper aufhalten können, "das werden bessere Luftmatratzen", erklärte er. "Wenn die Marine schon ausrückt, dann um Schlepperboote wirklich am Durchkommen zu hindern." Die blinkenden Lichter hätten für die Schlepper "maximal Leuchtturm-Funktion. Die lachen uns ja aus", meinte Kickl.

(Reuters/ APA)