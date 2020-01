Die "Allianz für Österreich" hatte das Lied bei ihrem "Neujahrstreffen" verwendet. Opus kündigte daraufhin rechtliche Schritte an.

Die "Allianz für Österreich" (DAÖ) verzichtet künftig auf den Hit "Live Is Life" von Opus bei Parteiveranstaltungen. Eine Unterlassungserklärung wurde am Mittwoch unterschrieben, teilte die Band am Donnerstag per Aussendung mit. DAÖ hatte das Lied im Rahmen ihres "Neujahrstreffens", bei dem auch Heinz-Christian Strache aufgetreten war, verwendet. Opus kündigte daraufhin rechtliche Schritte an.

Im Hinblick auf die nun unterschriebene Unterlassungserklärung hieß es heute seitens der Band: "Opus wehrt sich damit gegen eine Vereinnahmung ihres Liedes und der Komposition für Zwecke, die nicht der eigenen politischen Anschauung und den von der DAÖ und Herrn Strache transportierten Anschauungen entsprechen."

(APA)