Wie gut kennen Sie die Briten?

Wieso treten die Kanalinseln am 31. 1. nicht aus der EU aus?

Der Ort mit dem längsten Namen in Europa liegt auf einer Insel im Westen von Wales und heißt „Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllandysiliogogogoch“. Was bedeutet er?

Welches dieser Gesetze gibt es in Großbritannien NICHT?

Noch eine ungewöhnliche Tradition im Parlament: Jeder Sitzungstag im britische Unterhaus (oder House of Commons) wird durch ein bestimmtes Ritual eröffnet. Welches:

Zum Tee essen die Briten gerne Scones, zum Gebäck dazu gibt es meist Clotted Cream. Was ist das?

Das britische Essen hat nicht unbedingt den besten Ruf. Eine Spezialität ist Marmite, das mit dem Slogan «Love it or hate it» wirbt. Aber was ist es eigentlich?

Noch eine seltsame Speise, die zumindest witzig klingt. Was ist ein Toad in the hole?

Einmal Essen geht noch: In der Küche der westlichsten Region Cornwall gibt es ein Gericht namens Stargazy Pie (Sterngucker Pastete), das darauf Unvorbereitete ein wenig schrecken kann. Wieso?

Wer oder was ist der Big Ben?

Was bedeutet Mif?

Und wie trinkt Königin Elisabeth II. (angeblich) ihren Tee?

Wozu fordert ein Londoner auf, wenn er sagt: „Let’s hit the frog“?

Mobile Verkaufsstände für welches Produkt sind vor allem in wärmeren Monaten extrem typisch auf britischen Straßen?

Die wissenschaftlich betriebene Wettervorhersage gilt als britische Erfindung. Wer gilt in diesem Zusammenhang als der Pionier der Meteorologie?

Welches Phänomen wird traditionell mit den britischen Inseln besonders in Verbindung gebracht?

Großbritannien hat eine ausgeprägte Tradition des literarisch Fantastischen. Welcher Autor schrieb das berühmte Werk "The Time Machine?"

Da ist noch Luft nach oben. Wir empfehlen eine Reise nach Großbritannien. Oder schauen Sie zumindest die Netflix-Serie "The Crown".



Nicht schlecht, aber Sie scheinen etwas eingerostet zu sein. Wir empfehlen ein Tee-Kränzchen. Mif oder Tif bleibt Ihnen überlassen.