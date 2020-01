Der Obdachlose vom Bahnhof Zoo: "Ich habe mich aufgegeben"

Wie viele Wohnungslose gibt es in Berlin? Das weiß niemand so genau. In einer kalten Winternacht wurde deshalb gezählt. „Die Presse“ war dabei. Eine Nacht am Bahnhof Zoo.

Die Berliner Winterkälte geht tiefer unter die Haut als ihre Wiener Schwester. Gefühlte minus 0,6 Grad zeigt das Handy an, als die „Nacht der Solidarität“ anbricht, also rund 2600 Freiwillige in Berlin ausschwärmen. Und zwar nicht um das reichhaltige Nachtleben der Hauptstadt zu zelebrieren. Heute zählen sie in Berlin Obdachlose. Das gab es noch nie in Deutschland, in Paris und New York aber schon. Denn zu den großen Geheimnissen fast aller Weltmetropolen zählt, dass niemand so genau weiß, wie viele Wohnungslose es gibt. In Berlin könnten es 6000 sein. Aber vielleicht auch 10.000.