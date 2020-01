Ein Land mit einer Vision von sich selbst

Corbis via Getty Images

Eine nicht sehr große Insel in der Nordsee formte einst große Teile der Welt nach ihren Ideen und in ihrem Interesse. Solang das ging. Das prärationale Überlegenheitsgefühl steckt trotz Machtverfalls in den Briten. Bis heute.

Großbritannien konnte sich im 19. Jahrhundert alles erlauben. Die potente Wirtschaftsmacht und größte Kolonialmacht trat selbstbewusst auf, besserwisserisch, arrogant, sie behauptete sich als Großmacht gegenüber den USA und den europäischen Konkurrenten. Man nennt das Weltgeltung, wenn ein Land Weltpolitik und Weltwirtschaft mitformen und die eigene Macht so akkumulieren kann. Seit dem 17. Jahrhundert war das aufgebaut worden und prägte sich ein, in das Bewusstsein der Politiker und der Bevölkerung: Andere Staaten hatten ein „Empire“, England war das „Empire“ und dachte in globalen Kategorien, es besaß Seeherrschaft und Handelsüberlegenheit. Demografisch, wirtschaftlich und kulturell war die britische Gesellschaft dichter und vielfältiger mit der Welt außerhalb Europas verwoben als jeder andere Staat.