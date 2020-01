Big Ben und die Big-Bang-Theorie

Von Derry bis Dover, von den Shetlands in rauer See im hohen Norden bis zur Kanalinsel Jersey, den Außenposten vor den EU-Zinnen, kracht und knackt es. Der Brexit als Big Bang, der die Inseln von der eurasiatischen Platte weiter in den Atlantik schiebt.

„Britannia rule the waves“: Wie eine trotzige Selbstbehauptung wird die Hymne ertönen, die einst Glanz und Gloria des Empire beschwor – und heute anmutet wie von der Kapelle der Titanic nach dem Eisberg-Crash gespielt. Symbolisch, dass Big Ben das neue Zeitalter – nach Vorstellung Boris Johnsons ein goldenes – nicht einläuten wird. Stattdessen wird das Geläut zur Geisterstunde vom Band kommen, scheppernd und blechern wie bei einer Kakofonie.

In den Pubs wird das Bier fließen – bis zur mitternächtlichen last order, indeed. Nach dem Motto: „Thank God it's friday“. Ohne Brüsseler Spitzen und Fesseln machen sich die Briten auf den Weg in die Freiheit, aufgemuntert von ihrem Premier, einem Epigonen Churchills. Ohne Beistand der betagten Queen, die andere Sorgen quälen. Blut, Schweiß und Tränen? Es wird einsam werden auf den Inseln, eine steife Brise wird den Briten um die Nase wehen – und sie werden mit einem Kater in der neuen Ära aufwachen. Not so great, is it? Was bleibt? Die gute, alte Devise „Keep calm and carry on“. Und dazu, how lovely, „A nice cup of tea“. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2020)