Frauenmord: Exfreund festgenommen

Der Tod einer 28-Jährigen dürfte geklärt sein.

Wien. Dienstagabend war eine 28 Jahre alte Frau vom Vater tot in ihrer Genossenschaftswohnung in der Floridsdorfer Arnoldstraße aufgefunden worden. Am Donnerstag bestätigte die Polizei eine Festnahme. Ein 37 Jahre alter Mann, der mit dem Opfer eine Beziehung geführt hat, steht in Verdacht, die Frau getötet zu haben.

Bei Auffinden der Toten lag der Todeszeitpunkt bereits fünf Tage zurück. Der aus Österreich stammende Verdächtige wollte dazu bisher in Polizeiverhören keine Angaben machen. Seine Festnahme war noch Mittwochabend erfolgt. In seiner Wohnung ist das Mobiltelefon des Mordopfers sichergestellt worden. Mit Verhängung der U-Haft war zuletzt zu rechnen.

Der verdächtige Mann gab zuletzt laut Polizei lediglich an, seit Ende des Vorjahres eine Beziehung mit dem Opfer gehabt zu haben.

Wie die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion ergab, wurde die Frau mit bloßen Händen erwürgt. Nachbarn hatten die 28-Jährige als höflich und zurückgezogen lebend bezeichnet.

Diese Tat ist der erste Frauenmord in Wien in diesem Jahr. Mitte Jänner war, wie berichtet, in Ybbs an der Donau (NÖ) eine 42-jährige zweifache Mutter von ihrem Mann (50) im gemeinsamen Haus des Paares erstochen worden. Das Motiv dieser Bluttat war Eifersucht gewesen.

Frauenhäuser-Kampagne

Indessen hat der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser die Kampagne „Sei nicht so wie ich – Hol dir Hilfe“ gestartet. In Österreich werde jede fünfte Frau bzw. Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr in ihrem Leben mindestens einmal Opfer von Männergewalt. 2018 wurden 41 Frauen getötet. Im Vorjahr starben 34 durch fremde Hand. (m. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2020)