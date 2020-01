Wien: Startschuss für Mega-Eventhalle

Die Wien Holding-Arena, ein 250-Millionen-Projekt der Stadt, soll eine der modernsten Eventhallen Europas werden. Nun startet der Architektur-Wettbewerb.

Wien. Es ist das größte Bauprojekt der Stadt seit Jahren (das Krankenhaus Nord einmal ausgenommen): In St. Marx soll eine Multifunktionshalle mit internationalem Format entstehen. Das derzeit Wien Holding–Arena genannte Projekt soll nach seiner Fertigstellung (spätestens im Jahr 2025) zu den führenden Eventhallen Europas gehören. Am Donnerstag präsentierten Finanzstadtrat Peter Hanke und Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer den Fahrplan für die (bis zu) 20.000 Besucher fassende Halle.

Sie soll die Funktion der in die Jahre gekommenen Wiener Stadthalle übernehmen. „Denn die ist bereits 61 Jahre alt“, erklärte Hanke. Der nächste Schritt für das Projekt, dessen Bau 250 Millionen Euro kosten soll: Am Donnerstag startete ein zweistufiger, europaweiter Architekturwettbewerb für die Halle. Grundsätzlich wird eine ovale Form bevorzugt, bei der die Bühne in der Mitte steht – wenn ein Architekt es gut argumentiere, könnte es auch andere Formen haben, wurde betont. Die Vorgaben für den Architekturwettbewerb, der in Kooperation mit der Architektenkammer durchgeführt wird: Das Projekt muss ökologisch und auch wirtschaftlich nachhaltig sein (Stichwort: Energieeffizienz und Erhaltungskosten), dazu auch noch barrierefrei und hohe Sicherheitsstandards aufweisen.

Siegerprojekt im Herbst

Grundsätzlich kann jeder Architekt an dem offenen Wettbewerb teilnehmen, der EU-weit ausgeschrieben ist. Von den eingetroffenen Vorschlägen kommen dann zehn in die engere Wahl (zweite Stufe). Dort werden die Entwürfe anonymisiert und einer Jury unter der Leitung des Architekten András Pálffy (er ist federführend bei der Sanierung des Parlaments engagiert) zur Bewertung vorgelegt. Gekürt soll das Siegerprojekt bereits im heurigen Herbst werden.

Bei dem Mega-Projekt übernimmt die Wien Holding Konzeption, Plan, Bau und Betrieb der neuen Arena. Dabei wurde von Hanke und Gollowitzer versichert: Die Obergrenze von 250 Millionen für die Halle werde eingehalten.

Wer sich über den sperrigen Namen Wien Holding-Arena gewundert hat: Das ist nur der derzeitige Arbeitstitel der Halle, wie Hanke erklärte. Analog der Allianz-Arena in München und anderen Sportstätten wird Firmen angeboten, der Arena ihren Namen zu geben – gegen ein entsprechendes Sponsoring. Der Baubeginn für die neue Event-Halle soll nach derzeitigem Stand im zweiten Halbjahr 2023 beginnen. Den Einzugsbereich beschrieb Hanke mit 150 bis 300 Kilometer, hier würden bis zu 15 Millionen Menschen wohnen.

Mit der Eröffnung der neuen Eventhalle soll die Wiener Stadthalle, die jährlich rund 15.000 Veranstaltungen organisiert, ihren Betrieb einstellen. Was dann aus der Stadthalle wird, ist derzeit noch offen. Man arbeite noch an einem Nachnutzungskonzept, so Gollowitzer: „Das ist aber nicht so einfach, weil die Stadthalle unter Denkmalschutz steht.“ (stu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2020)