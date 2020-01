(c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Die ersten Teile der Steuerreform treten 2021 in Kraft. Sie bringen eine Entlastung bei der Lohnsteuer und eine Verteuerung verbrauchsstarker Autos.

Wien. Es war eine geselliger Mittwochabend bei der Regierungsklausur in Krems und für manche Minister eine kurze Nacht. Denn Donnerstag in den frühen Morgenstunden gab es letzte Gesprächen zum ersten Teil der Steuerreform, der 2021 in Kraft treten soll.