London ruft – und brennt vor Langeweile

Von „Waterloo Sunset“, „Penny Lane“ und „Anarchy In The U. K.“: Wie Großbritannien sich selbst als Wunderland entdeckte – und in welcher Tradition der Grime-Rapper Stormzy steht, wenn er den Union Jack am Leib trägt.

So you gotta let me know . . .“: Nein, es ist vorbei, man kann es nicht mehr hören, es ist zu abgebraucht, erst in Jeans-Werbungen, dann zur Illustration der elenden Brexit-Manöver – das rumplige „Should I Stay Or Should I Go“. Überhaupt sind The Clash eine der britischen Bands, deren Songs eher schlecht gealtert sind. Mit Ausnahmen: Der Lockruf in „London Calling“ (1979) wirkt noch immer (jahrzehntelang hieß ein britophiler Abend im Wiener Flex so), genauso wie der zwei Jahre davor geschlagene Alarm: „London's burning with boredom now!“