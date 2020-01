Ökonomen vermissen Mut

Wifo, IHS und Agenda Austria fordern mehr von der Koalition. Auch heilige Kühe wie das Pendlerpauschale müssten angegriffen werden.

Wien. „Trauen wir uns, mehr anzugreifen“, fordert Wifo-Chef Christoph Badelt angesichts der Ergebnisse der türkis-grünen Regierungsklausur. Die viel beschworene Ökologisierung des Steuersystems sei zwar richtig, aber die ersten konkreten Schritte, wie die Harmonisierung der Flugticketabgabe, hätten nur symbolische Bedeutung. Um heiklere Themen, wie ein mögliches Abschmelzen des umstrittenen Pendlerpauschales, drücke sich die Koalition hingegen herum. Für Martin Kocher, Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS), ist der Fall klar: Das Pendlerpauschale sei „nicht optimal“ und verleite die Menschen dazu, aus der Stadt auf das Land zu ziehen, was eine Reihe an Problemen mit sich bringe. Wer dann mit seinem SUV aus dem Speckgürtel nach Wien pendle, brauche dafür nicht unbedingt noch finanziell entschädigt werden.

Alle Pendlerförderungen zusammen kosten den Staat rund 1,3 Milliarden Euro im Jahr. Dazu kommt noch einmal eine gute Milliarde Euro für den Verkehrsabsetzbetrag. Dieses Geld sollte die Regierung zum Teil in eine Art Prämie für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel verwandeln, und zum Teil einfach einsparen, schlägt Wifo-Chef Badelt vor. Denn Einsparungen werden angesichts der voraussichtlichen Kosten für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und das 1-2-3-Ticket notwendig sein. Noch fehle in der Koalition aber eine ernsthafte Debatte darüber, was der Staat letztlich leisten solle – und woher man das Geld dafür nehmen wolle.

Agenda Austria: Sparen im System fehlt

In eine ähnliche Kerbe schlägt Franz Schellhorn von der Agenda Austria. Zwar sei es erfreulich, dass im Hochsteuerland Österreich die Steuer- und Abgabenlast gesenkt werden soll. Doch das Volumen der geplanten Steuerreform sei zu niedrig, um das angepeilte Ziel von einer Steuer- und Abgabenquote unter 40 Prozent bis 2024 zu erreichen.

Bei der Gegenfinanzierung verlasse sich die Koalition fast zur Gänze auf niedrige Zinsen und die „Inflationssteuer“ kalte Progression. Die schleichende Steuererhöhung sorge dafür, dass die Steuerzahler ihre Entlastung binnen weniger Jahre wieder an den Staat zurückzahlten. Notwendige Einsparungen im System suche man hingegen vergeblich. Im Gegenteil: Die rasch vor der Wahl beschlossene, teure Hacklerregelung werde heute von Türkis-Grün zwar kritisiert, sagt Schellhorn. „Dass man sie wirklich abschafft, habe ich aber nicht wahrgenommen.“ (auer)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2020)