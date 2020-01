Kuratoren: Nachspiel für Kurz wegen Konrad und Co.

Die Abberufung einiger Kuratoriumsvorsitzender sorgt für Ärger. Die SPÖ kündigt eine parlamentarische Anfrage an.

Wien. Die FPÖ spricht von „Postenschacher in Reinkultur“. Die Neos sind enttäuscht, dass sich die Grünen von der ÖVP „am Nasenring durch die Manege ziehen lassen“. Und die SPÖ kündigt ein Nachspiel an.

Was ist geschehen? In ihrer letzten Amtshandlung als Kulturministerin – mit dem neuen Ministeriengesetz wanderten die Agenden zu Vizekanzler Werner Kogler bzw. Staatssekretärin Ulrike Lunacek – informierte Karoline Edtstadler am Dienstag noch drei Kuratoriumsvorsitzende von Bundesmuseen darüber, dass ihr Ende 2019 ausgelaufener Vertrag nicht verlängert wird (die Beamtenregierung hatte keine Postenbesetzungen vorgenommen).

Betroffen sind drei bekannte Persönlichkeiten: Christian Konrad, ehemaliger Raiffeisen-Generalanwalt und Flüchtlingskoordinator, stand dem Kuratorium der Albertina vor, Peter Kostelka, einst Klubchef der SPÖ und heute Präsident des Pensionistenverbands, jenem des Technischen Museums, und Hannes Sereinig, früher Kabinettschef von Franz Vranitzky und Verbund-Vorstand, war Kuratoriumsvorsitzender im Museum für Angewandte Kunst (MAK). Alle drei wurden per E-Mail informiert, berichtete die „ZiB2“.

Andrea Mayer dagegen wurde im Belvedere verlängert. Hauptberuflich ist sie Kabinettschefin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Zu Konrads Nachfolgerin in der Albertina hatte Edtstadler – ebenfalls per E-Mail – Daniela Hammer-Tugendhat ernannt. Doch die Kunsthistorikerin lehnte ab.

Grüne waren informiert

Inhaltlich seien die Abberufungen von Konrad, Kostelka und Sereinig nicht begründbar, kritisierte am Donnerstag die Opposition. Die SPÖ kündigte eine parlamentarische Anfrage an. „Dass maßgebliche Teile der ÖVP sich nur für Kultur interessieren, wenn es um Bälle geht oder Posten zu besetzen sind, ist leider nicht neu“, so Ex-Kulturminister Thomas Drozda. „Dass die Grünen nun Teil davon sind, ist eine herbe Enttäuschung.“

Vizekanzler Werner Kogler bestätigte, dass die Grünen informiert gewesen seien. Er werde sich der Sache noch genauer annehmen. Zuletzt habe er jedoch – Stichwort Regierungsklausur – anderes zu tun gehabt. „Die Entscheidung lag noch im Zuständigkeitsbereich von Ministerin Edtstadler“, rechtfertige sich wenig später auch Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek. „Die Neu-Nominierung für den Vorsitz des Albertina-Kuratoriums werde ich in den nächsten Tagen entscheiden und darüber informieren.“ Dem Vernehmen nach wird – mit Ausnahme eines Betriebsrats – das gesamte Albertina-Kuratorium abberufen.

Personalpaket mit Hollein, Dichand

Kanzler Sebastian Kurz richtete Christian Konrad, von dem er sich während der Flüchtlingskrise 2015/2016 entfremdet hatte, seinen Dank aus. Es sei „etwas Normales“, dass auch einmal neue Personen zum Zug kämen. Laut „Kurier“ ist etwa die Direktorin der Vienna Design Week, Lilli Hollein, als Kuratoriumsvorstand im MAK und die Unternehmerin Elisabeth Gürtler als ihre Stellvertreterin vorgesehen. Andrea Braidt, vormals Vizerektorin an der Akademie der Bildenden Künste, und „Heute“-Herausgeberin Eva Dichand sollen in das Albertina-Direktorium einziehen.

Das Bundesmuseengesetz definiert das Kuratorium als „wirtschaftliches Aufsichtsorgan, insbesondere in Bezug auf Voranschlag, Budgetvollzug und Rechnungsabschluss“. Rechte und Pflichten leiten sich aus der „sinngemäßen Anwendung der den Aufsichtsrat betreffenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes“ ab. Die Mitglieder werden für fünf Jahre bestellt. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2020)