Teslas unheimlicher Höhenflug

Tesla fährt zweiten Quartalsgewinn in Folge ein, Aktie springt zweistellig hoch.

New York. Tesla-Chef Elon Musk twitterte am Mittwochabend lediglich ein tanzendes Emoji. Die Quartalszahlen sprachen ohnehin für sich. Die Tesla-Aktie war nach der Präsentation zweistellig in die Höhe gesprungen. Es war ein weiterer Schlag ins Gesicht der von Musk so sehr verachteten Short-Spekulanten. Bei keiner anderen Aktie wird so häufig auf fallende Kurse gewettet wie bei Tesla. Doch der E-Auto-Bauer machte es den Short-Spekulanten in den vergangenen Monaten nicht leicht.

Im Juni war die Aktie auf ein Zwischentief von 178 Dollar gefallen. Dann erholte sie sich, stieg kontinuierlich an und erreichte Ende November ein Rekordhoch von 362 Dollar. Kurz vor Weihnachten freute sich Elon Musk angesichts der Marke von 420 Dollar, dass die Aktie „so high“ sei. Und nach der Präsentation der Quartalszahlen am Mittwochabend sprang das Papier zeitweise zweistellig auf über 600 Dollar hoch.

Das Unternehmen hat dank einer hohen Nachfrage in Europa das zweite Quartal in Folge einen Gewinn eingefahren. Zugleich zeigte sich Tesla zuversichtlich, heuer 500.000 Autos ausliefern zu können. Im Vorjahr waren es noch 367.500. Zum Vergleich: Volkswagen verkauft elf Millionen Fahrzeuge pro Jahr und ist an der Börse dennoch nur mit umgerechnet 94 Milliarden Dollar bewertet, bei Tesla waren es am Donnerstag vorbörslich 110 Milliarden Dollar.

Tesla produziert nicht nur Autos, sondern auch Stromspeicher- und Fotovoltaikanlagen. Analysten sind angesichts der hohen Bewertung dennoch äußerst skeptisch. Neun Kaufempfehlungen stehen 18 Verkaufsempfehlungen gegenüber, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Zehn Experten stehen dem Papier neutral gegenüber. Im Schnitt sehen die Analysten ein Kursziel, das um 29 Prozent unter dem Kurs vom Mittwoch lag (bevor die neuen Quartalszahlen die Aktie noch weiter in die Höhe katapultierten).

Wieder ein Gewinn

Die Zahlen fielen jedenfalls besser aus, als die Analysten erwartet hatten. Der ausschüttungsfähige Nettogewinn belief sich in den drei Monaten bis Ende Dezember auf 105 Mio. Dollar – ein Minus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von sieben Prozent. Ohne Sonderposten verdiente Tesla 2,06 Dollar je Aktie. Analysten hatten im Schnitt mit 1,72 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg um 7,8 Prozent auf 7,38 Mrd. Dollar und übertraf ebenfalls die Erwartungen.

Tesla hat seine anfänglichen Produktionsprobleme immer besser im Griff. In der ersten Gigafabrik in China ist vor Kurzem die Fertigung angelaufen, mit der Unternehmenschef Musk den weltgrößten Markt für E-Autos erobern will. In der Rekordzeit von weniger als einem Jahr nach Baubeginn des zwei Milliarden Dollar teuren Werks in Shanghai hatte Tesla Ende Dezember die ersten Fahrzeuge ausgeliefert.

Die erste Gigafabrik in Europa soll in Grünheide vor den Toren Berlins entstehen. Dort sollen in der vollen Ausbaustufe jährlich 500.000 Elektroautos für den Verkauf in Europa vom Band rollen. Der bisherige Zeitplan sieht vor, dass 2021 die ersten E-Autos produziert werden. (b. l./Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2020)