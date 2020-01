Neuer Edel-Herrenausstatter in Wiener Innenstadt

Frankreichs Luxuslabel Zilli kommt nach Österreich.

Das Goldene Quartier in Wien hat einen neuen Mieter: den französischen Luxus-Herrenaustatter Zilli. Das Unternehmen hatte bisher keine Niederlassung in Österreich. Zilli zählt zu den bekanntesten Luxusmodehäusern Frankreichs und kann auf eine 50-jährigen Geschichte zurückblicken. Das teilte Otto Immobilien am Freitag mit.

Der Flagship Store in der Seitzergasse 2-4 zieht auf zwei Etagen und 308 Quadratmetern ein. Zuvor hatte der italienische Herrenaustatter Brioni die Geschäftsflächen gemietet.

