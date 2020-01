330 neue FH-Studienplätze ausgeschrieben

Fokus liegt auf bestehenden Mint-Studiengängen.

Um dem Fachkräftemangel im hoch qualifizierten Informations- und Kommunikationstechnikbereich entgegenzuwirken, startet das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung eine Ausschreibung für FH-Studienplätze. Auf Basis des aktuellen Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplans 2018/19 bis 2022/23, in dem insgesamt über 117 Millionen Euro für den FH-Ausbau vorgesehen sind, werden zusätzliche 330 FH-Ausbildungsplätze in Mint-Fächern (Mathematik, Informationstechnologie, Technik und Naturwissenschaft) geschaffen. Das soll bis 2024 über 800 zusätzliche Absolventen technischer und ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge bringen. Aktuell werden an den heimischen FH insgesamt 438 Studiengänge angeboten, rund 45 Prozent davon im Mint-Bereich.

In der aktuellen Ausschreibung soll laut BMBWF primär der Ausbau bestehender, erfolgreicher und besonders nachgefragter Studienangebote gefördert werden. Ein weiteres Kriterium bei der Vergabe ist die Vorlage von Konzepten zur Erhöhung des Frauenanteils im technischen Bereich. Die Fachhochschulen können bis 31. März 2020 ihre Vorhaben einreichen. Die Entscheidung über die Zuteilung soll noch vor dem Sommer 2020 bekannt gegeben werden.

