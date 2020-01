Nach Wettbetrug: UBSC Graz holt fünf US-Basketballer

Nach der Verhaftung und Entlassung von fünf Spielern wegen Wettbetrugs hat der Grazer Basketball-Klub nachgerüstet.

Der UBSC Graz hat nach dem unfreiwilligen Abgang von des Wettbetrugs beschuldigten Spielern fünf neue amerikanische Akteure verpflichtet. Wie der steirische Vertreter aus der Basketball-Superliga bekannt gab, wurden Sam Daniel, Deontae North, Tye Wilburn, Kendall Pollard und Sam Whittaker unter Vertrag genommen. Das Quintett trainiert bereits in Graz.

Ihr nächstes Ligaspiel bestreiten die Steirer in der Qualifikationsrunde am 9. Februar auswärts bei Traiskirchen. Über fünf mittlerweile ehemalige Spieler des Clubs ist am Donnerstag die Untersuchungshaft verhängt worden. Die Männer waren am Montag wegen des Verdachts des Wettbetrugs festgenommen worden. Der Klub selbst hatte Anfang Jänner eine Anzeige bei der Polizei erstattet, weil es Informationen über mögliche Spielmanipulationen gegeben hatte.

(APA)