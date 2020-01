Käse-Suite eröffnet in London

(c) imago images/ITAR-TASS (Alexander Ryumin via www.imago-i)

Von der Tapete über die Bettwäsche bis hin zur Seife im Badezimmer. Die Cheese Suite der Kaffeehauskette Café Rouge widmet sich ganz dem Käse.

Hat die Welt darauf gewartet? Bei der Beantwortung der Frage dürften die Meinungen wohl auseinander gehen. Die Restaurantkette Café Rouge hat im Londoner Bezirk Camden seit neuestem jedenfalls eine Cheese Suite im Angebot.

Käse ist hier Programm, von der Tapete über die Bettdecke bis hin zur Seife im Badezimmer. Im Apartment kann man sich selbst verpflegen, dafür gibt es einige Kochbücher zum Thema Käse im Regal. Natürlich kann man sich auch Snacks liefern lassen, immerhin wurde das Käsezimmer eröffnet, um die neue Käse-Speisekarte der Café-Kette zu promoten.

Käse kommt bei den Kunden des Cafés nämlich sehr gut an. Seit der Lancierung 2018 wurden 20.000 käsige Afternoon Teas verkauft. "Wir wollten dem Land einen neuen und aufregenden Ort bieten, in dem sie ganz in eines ihrer Lieblings-Lebensmittel eintauchen können und unsere Wintergerichte vom Sofa aus testen können", wird Jacqueline Fletcher, Marketingchefin von Café Rouge, in der "Daily Mail" zitiert.

Die Übernachtungen sind kostenlos und werden verlost. Bis 6. Februar können sich Käseliebhaber noch anmelden, um hier Quartier zu beziehen. Nähere Informationen sind hier zu finden.

Kuriose Hotels, die vor allem auf die Social-Media-affine Instagram-Generation abziehen, werden immer beliebter und garantieren Schlagzeilen. In Deutschland gibt es beispielsweise ein Bratwurst-Hotel, in Sydney ein Instagram-Hotel.

>> „Daily Mail“

(Red.)